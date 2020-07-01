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В Архангельске гендиректор жалел сотрудникам денег

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев и частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

По версии следствия, в 2019 году руководитель коммерческой организации, основным видом деятельности которой является организация питания, допустил полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев и частичную невыплату свыше трех месяцев 7 работникам организации, часть из которых допустил к работе без заключения трудового договора, расходуя денежные средства на иные нужды, в связи с чем перед ними образовалась задолженность на общую сумму более 240 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено после обращения потерпевших в следственные органы СКР.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, частично погасил задолженность и объяснил ее образование финансовыми трудностями.

31 июль 09:23 | : Происшествия

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