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Главврач "Беломорья" держала сотрудников санатория на голодном пайке

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении главного врача учреждения «Базовый санаторий «Беломорье», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, в период с февраля по 30 апреля 2020 года главный врач санатория полностью не выплатил заработную плату 9 работникам, допустив образование задолженности по заработной плате на общую сумму  более 166 тысяч рублей, расходуя денежные средства на иные нужды учреждения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, о бедственном положении сотрудников профсоюзного санатория было доложено врио губернатору Александру Цыбульскому на последней пресс-конференции.

Дело принято  к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

28 июль 10:50 | : Происшествия

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