Главврач "Беломорья" держала сотрудников санатория на голодном пайке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении главного врача учреждения «Базовый санаторий «Беломорье», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
По версии следствия, в период с февраля по 30 апреля 2020 года главный врач санатория полностью не выплатил заработную плату 9 работникам, допустив образование задолженности по заработной плате на общую сумму более 166 тысяч рублей, расходуя денежные средства на иные нужды учреждения.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Напомним, о бедственном положении сотрудников профсоюзного санатория было доложено врио губернатору Александру Цыбульскому на последней пресс-конференции.
Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.