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В деле об убийстве царской семьи рано ставить точку

Следствие по делу об убийстве российского императора Николая II и членов его семьи намерено установить всех причастных к расстрелу и квалифицировать их действия в соответствии с Уголовным кодексом.

Как сообщила в пятницу Интерфаксу официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, следствию по этому делу еще предстоит значительный объем работы.

«Ожидаются заключения ранее назначенных судебных экспертиз. Лишь после получения оставшихся заключений экспертов и окончания необходимых следственных действий по совокупности будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка», — рассказала Петренко.

Со своей стороны старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова заявила газете «Известия», что некоторые участники расстрела семьи Романовых установлены, «работа в этом направлении продолжается».

Летом 2018 года Петренко сообщила Интерфаксу, что повторное комплексное исследование подтвердило подлинность останков императора Николая II и его семьи, расстрелянных 100 лет назад в Екатеринбурге.

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению исполкома Уральского облсовета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, руководимого большевиками, был совершен расстрел российского императора Николая II и его семьи.

В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Они, по мнению следствия, принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге, их дочерям — Ольге, Татьяне, Анастасии, а также доктору и слугам.

После вскрытия захоронения под Екатеринбургом и проведения экспертиз останки членов царской семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Многочисленные экспертизы утверждают, что останки принадлежат детям Николая II — цесаревичу Алексею и его сестре Марии.

(по материалам Архангельской епархии)  

18 июль 09:12 | : Происшествия / Верую

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