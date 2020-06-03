В Северодвинске смелая бабушка отбила внука у уличного грабителя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 22-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).
По версии следствия, 17 мая 2020 года вечером в подъезде жилого дома по Приморскому бульвару в городе Северодвинске подозреваемый ударил руками по лицу 13-летнего мальчика и потребовал отдать ему денежные средства. Потерпевший ответил, что денег у него нет, и вывернул карманы одежды. Подозреваемый потребовал отдать ему мобильный телефон, который увидел в кармане у мальчика. Не желая передавать телефон, несовершеннолетний побежал вверх по лестнице, где ему на встречу вышла бабушка, которая спугнула подозреваемого.
Личность подозреваемого установлена в результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции. От подследственного поступило заявление о явке с повинной. Он пояснил следователю, что в подъезде подросток ему грубо ответил, поэтому он решил забрать его вещи.