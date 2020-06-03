Пенсионерка из Плесецкого р-на зарубила молодого мужа за буйность нрава

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 60-летней жительницы Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что 15 марта 2020 года ночью по месту жительства в поселке Обозерский Плесецкого района обвиняемая на почве личных неприязненных отношений к 34-летнему супругу, обусловленных его грубым и нетактичным поведением по отношению к ней, нанесла ему не менее 16 ударов обухом и лезвием топора в область головы. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.
В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что через несколько месяцев после регистрации брака поведение супруга резко поменялось, он стал злоупотреблять спиртными напитками и применять к ней физическую силу. После очередной ссоры он ее выгнал из дома. Она вернулась домой, когда супруг спал, вооружилась топором и нанесла им несколько ударов по голове.