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Пенсионерка из Плесецкого р-на зарубила молодого мужа за буйность нрава

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 60-летней жительницы Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 15 марта 2020 года ночью по месту жительства в поселке Обозерский Плесецкого района обвиняемая на почве личных неприязненных отношений к 34-летнему супругу, обусловленных его грубым и нетактичным поведением по отношению к ней, нанесла ему не менее 16 ударов обухом и лезвием топора в область головы. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что через несколько месяцев после регистрации брака поведение супруга резко поменялось, он стал злоупотреблять спиртными напитками и применять к ней физическую силу. После очередной ссоры он ее выгнал из дома. Она вернулась домой, когда супруг спал, вооружилась топором и нанесла им несколько ударов по голове.   

29 июнь 08:50 | : Происшествия

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