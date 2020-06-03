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Два подпольных оружейника из Котласа отделались условным сроком

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда в отношении Александра Крылова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 2 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и Николая Юлина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Судом Крылову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Юлину – 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Напомним, что Крылов в период с 2015 по 2018 годы незаконно приобрел огнестрельное оружие и патроны к боевому ручному стрелковому оружию, запрещённому к гражданскому обороту. Кроме того, Крылов совместно с Юлиным незаконно изготовили и хранили нарезное огнестрельное оружие, пригодное к производству выстрелов.

Значительное количество оружия, в том числе автомат Калашникова, карабин Мосина, пистолет Jericho, обрез охотничьего ружья, изготовленный самодельным способом, а также порядка тысячи патронов к различным видам оружия и 10 единиц холодного оружия хранилось в квартире и в машине Крылова, откуда в мае 2018 года оно было изъято сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

  

25 июнь 09:22 | : Происшествия

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