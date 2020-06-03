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Полиция разыскивает новодвинца с особыми приметами и склонного к бомжеванию

Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и ОМВД России «Приморский» устанавливается место нахождения без вести пропавшего Шастунова Юрия Викторовича, 18.06.1953 года рождения.

Шастунов в период с 22 мая по 24 мая 2020 года покинул место жительства в городе Новодвинске и до настоящего момента не вернулся. На вид Шастунову 65-70 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные с сединой. Особые приметы: сломан нос (сильно свернут в правую сторону). На фалангах кистей имеются татуировки в виде перстней. Злоупотребляет спиртными напитками. Может находиться в местах скопления лиц без определенного места жительства.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба  обратиться в Приморский межрайонный следственный отдел, расположенный по адресу: г. Новодвинск, ул. Советов, д. 21, телефон приемной: 8(818-52) 4-56-46, телефон следователя 8 (818-52) 4-01-56, дежурная часть ОМВД России "Приморский": 8(818)52-5-01-22 или 02.

 

23 июнь 11:29 | : Происшествия

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