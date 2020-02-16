Житель Каргопольского района из ревности сжег соперника в бане

8 июня 2020 года ночью в частной бане в деревне Ватамановская Каргопольского района произошел пожар. После тушения возгорания обнаружено тело ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 47-летнего местного жителя. Предварительная причина его смерти- отравление угарным газом. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, установлено, что имел место умышленный поджог указанной бани, повлекший гибель потерпевшего. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний житель деревни Ватамановская. От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что на протяжении нескольких лет испытывал личную неприязнь к потерпевшему, который проживал с его сожительницей, пока он отбывал наказание в местах лишения свободы. 8 июня 2020 года между ними произошел очередной конфликт. В ночное время он пришел к бане потерпевшего. Зная, что тот спит в помывочной части бани, он закинул в кучу мусора в предбаннике подожженную бересту, закрыл входную дверь в баню и подпер ее с улицы палкой, чтобы потерпевший не смог выйти. В содеянном раскаивается.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.