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Птичек жалко. В Архангельской области браконьеры налетели на штраф

В рамках рейдовых мероприятий, проводимых сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Архангельской области совместно с представителями лесничества и участковыми уполномоченными полиции, в деревне Вонгуда Онежского района задержан гражданин 1974 года рождения.


Установлено, что мужчина в нарушении установленных правил и ограничений осуществлял охоту на водоплавающую дичь. Размер вреда охотничьим ресурсам от незаконных действий составил 12 000 рублей.


В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты, правил регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»), зарегистрированное охотничье гладкоствольное оружие «Вепрь12 Молот» и 20 патронов к нему изъяты.


Напоминаем, что занятие охотой является незаконным в следующих случаях: отсутствуют соответствующие разрешения на ношение и хранение оружия, добычу охотничьих ресурсов, а также охотничий билет;


- охота производится в не отведëнных местах, в запрещëнные сроки или запрещëнным способом; добытая дичь не соответствует указанной в разрешении.


Помните: нарушение правил охоты может повлечь как административную, так и уголовную ответственность, с конфискацией орудия охоты.


 

31 май 08:48 | : Происшествия

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