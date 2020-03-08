На юге Архангельской области дети погибли в огне пожара

Сегодня ночью в частном деревянном доме в городе Сольвычегодске Котласского района произошел пожар. На момент возгорания многодетная мать ночевала в бане. Две девочки в возрасте 6 и 9 лет успели покинуть дом, мальчики 2,5 лет и 7 лет погибли. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно- медицинские и пожаро-техническая экспертизы.
По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем 7-летнего погибшего. Накануне мальчик поджигал в доме предметы, которые успевали тушить. Со слов многодетной матери известно, что она с отцом детей осталась ночевать в бане, так как в ночное время занималась обработкой продуктов. Ночью их разбудила старшая дочь, которая сообщила о возгорании.
Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Следственное управление предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей. Родителям необходимо проявлять бдительность во избежание трагических последствий не только на улице, но и в домашних условиях, поскольку травмы и увечья ребенок может получить в собственной квартире. Следственное управление напоминает, что неосторожное обращение с огнем является одной из самых распространенных причин возникновения пожара. Помните: пожар не возникает сам по себе.