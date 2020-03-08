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Полиция Архангельска просит помочь в розыске Дмитрия Сиверикова

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу совместно с отделом уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по  городу Архангельску ведется розыск без вести пропавшего Сиверикова Дмитрия Сергеевича, 1988 года рождения. По факту его безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 15 февраля 2020 года около 6 часов Сивериков ушел с места жительства по проспекту Троицкий, дом 10 в городе Архангельске, проследовал во дворы домов №23 и №23 корпус 1 по улице Логинова и с этого момента его местонахождение неизвестно.

Приметы Сиверкова: рост 185-190 см, среднего телосложения, волосы светлые и очень короткие (выглядит лысым).

Был одет: длинный пуховик черного цвета, темные джинсы, фланелевая рубашка, кроссовки синего цвета.

Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении разыскиваемого, просим обратиться в следственный отдел по Октябрьскому округу г.Архангельск Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО по номерам телефонов: (8182)28-66-39, 28-63-66, либо в полицию по телефонам: 8 (8182) 68-71-24, 8 (8182) 63-23-45 или 02.

 

20 апрель 12:10 | : Происшествия

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