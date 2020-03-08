Завтра число зараженных коронавирусом в Архангельской области вырастет

Об этом сообщил в ходе оперативного совещания с участием врио главы Архангельской области глава регионального Роспотребнадзора Роман Бузинов.
Так, по его информации, а регионе уже подтверждено 50 взятых тест-проб, еще 100 находятся в работе.
Специально отмечен случай заражения у сотрудницы Архангельской государственной клинической психиатрической больницы, круг ее общения проверяется, медики и пациенты взяты под наблюдение.
Роман Бузинов: Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет.
Александр Цыбукльский обещал в кратчайшее время разработать ряд мер по ужесточению режима самоизоляции в связи с нарастающей пандемией вируса COVID-19 в Архангельской области.