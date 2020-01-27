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Первая смерть от коронавируса в Архангельске. Скончалась пациентка больницы им. Семашко

Официально подтверждена смерть пациентки с вирусом COVID-19, из-за которой известную архангельскую клинику закрыли на карантин, о чем мы сообщали ранее.

Напомним, несчастная женщина поступила на плановое лечение в терапевтическое отделение больницы, в ходе которого проявились симптомы простуды. Основная причина смерти – обострение хронического заболевания.

Вчера появилось сообщение, что медперсонал Семашко, прошедший тест на вирус, здоров. Всего было взято около 60 проб.

Параллельно плановые больные были выписаны, если позволяли медицинские показатели.

Ранее главврач медцентра Елена Казакевич обратилась через соцсети к жителям региона с призывом не нарушать режим самоизоляции, признав, что ее учреждение попало в сложную ситуацию.

Региональный оперативный штаб по борьбе с пандемией уточняет, что коронавирусная инфекция у пожилой женщины с отягощённым анамнезом была подтверждена только на региональном уровне. В процессе лечения у неё появилась симптоматика коронавирусной инфекции, после чего она в крайне тяжёлом состоянии была переведена в инфекционное отделение Архангельской областной клинической больницы, где и скончалась, несмотря на все усилия врачей.

13 апрель 13:52 | : Происшествия

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