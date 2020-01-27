Больница им. Семашко в Архангельске закрыта на карантин. Коронавирус становится бессимптомным

Эта тревожная новость сначала появилась в соцсетях, а уже потом была подхвачена телекомпанией «Поморье».
По оперативной информации, у одной из пациенток, которая с 8 апреля находилась на лечении в стационаре клиники по иному заболеванию, появились признаки коронавирусной инфекции, тестирование на COVID-19 на региональном уровне показало положительный результат.
В настоящее время женщина госпитализирована в Центр инфекционных болезней Архангельской областной клинической больницы, состояние пациентки тяжелое, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ожидается подтверждение теста лабораторией ФКУЗ «Противочумный центр» федерального Роспотребнадзора.
В Северном медицинском клиническом центре имени Семашко прекращено оказание всей плановой медицинской помощи, пациенты направляются в лечебные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Архангельской области.
Параллельно через Telegram к жителям Архангельской области обратилась главврач больницы Семашко Елена Казакевич с предупреждением – коронавирус в регионе принимает формы, трудно поддающиеся диагностике.
«Дорогие друзья! Делюсь с вами своим горьким опытом. Теперь все больше заболевших тяжелой коронавирусной пневмонией не имеют никакого так называемого эпиданамнеза, то есть эти люди не контактировали с больными коронавируной инфекцией. Заражения произошли от бессимптомных носителей или легко болеющих, а самое главное – НЕ СОБЛЮДАЮЩИХ КАРАНТИН. Я хочу сказать вам, не соблюдающим: из-за вас сейчас погибают люди! Разбудите свою совесть. Останьтесь дома. ВСЕ! Даже если вы считаете себя здоровыми. Директор СМКЦ им. Н. А. Семашко Е.В. Казакевич 11 апреля 2020 г.».