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Больница им. Семашко в Архангельске закрыта на карантин. Коронавирус становится бессимптомным

Эта тревожная новость сначала появилась в соцсетях, а уже потом была подхвачена телекомпанией «Поморье».

По оперативной информации, у одной из пациенток, которая с 8 апреля находилась на лечении в стационаре клиники по иному заболеванию, появились признаки коронавирусной инфекции, тестирование на COVID-19 на региональном уровне показало положительный результат.

В настоящее время женщина госпитализирована в Центр инфекционных болезней Архангельской областной клинической больницы, состояние пациентки тяжелое, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ожидается подтверждение теста лабораторией ФКУЗ «Противочумный центр» федерального Роспотребнадзора.

В Северном медицинском клиническом центре имени Семашко прекращено оказание всей плановой медицинской помощи, пациенты направляются в лечебные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Архангельской области.

Параллельно через Telegram к жителям Архангельской области обратилась главврач больницы Семашко Елена Казакевич с предупреждением – коронавирус в регионе принимает формы, трудно поддающиеся диагностике.

«Дорогие друзья! Делюсь с вами своим горьким опытом. Теперь все больше заболевших тяжелой коронавирусной пневмонией не имеют никакого так называемого эпиданамнеза, то есть эти люди не контактировали с больными коронавируной инфекцией. Заражения произошли от бессимптомных носителей или легко болеющих, а самое главное – НЕ СОБЛЮДАЮЩИХ КАРАНТИН. Я хочу сказать вам, не соблюдающим: из-за вас сейчас погибают люди! Разбудите свою совесть. Останьтесь дома. ВСЕ! Даже если вы считаете себя здоровыми. Директор СМКЦ им. Н. А. Семашко Е.В. Казакевич 11 апреля 2020 г.».

11 апрель 16:36 | : Происшествия

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