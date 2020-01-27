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В Архангельске три случая заражения коронавирусом

Таково официальное сообщение. Без подробностей.

Судя по всему, положительный результат дал тест, взятый у моряка загранплавания, вернувшегося к родным берегам с симптомами простудного заболевания.

Напомним, в настоящий момент на территории Поморья подтверждено три случая заражения. Первый – у туристки, вернувшейся из Италии, второй – у посетительницы США.

Все инфицированные помещены в инфекционное отделение Областной клинической больницы. Их контактеры – в специально освобожденный для этой цели ветеранский госпиталь.

25 март 12:39 | : Происшествия

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