В Архангельске три случая заражения коронавирусом

Таково официальное сообщение. Без подробностей.
Судя по всему, положительный результат дал тест, взятый у моряка загранплавания, вернувшегося к родным берегам с симптомами простудного заболевания.
Напомним, в настоящий момент на территории Поморья подтверждено три случая заражения. Первый – у туристки, вернувшейся из Италии, второй – у посетительницы США.
Все инфицированные помещены в инфекционное отделение Областной клинической больницы. Их контактеры – в специально освобожденный для этой цели ветеранский госпиталь.