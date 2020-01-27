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Как в Котласском районе почву уничтожали

В 2019 году от ОМВД России «Котласский» в Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу поступили материалы об административном правонарушении на земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных в Котласском районе Архангельской области.

Как следовало их материалов правоохранительных органов, на двух земельных участках работал бульдозер, который снимал плодородный слой почвы вместе с кустами и деревьями, а также выкапывал ямы в районе охранной зоны линии электропередач. Работы проводились компанией-подрядчиком в рамках заключенного контракта в области электроснабжения.

По факту снятия плодородного слоя почвы на данных земельных участках Управлением в сентябре 2019 года было проведено административное расследование, в ходе которого указанные в материалах факты нашли подтверждение.

Было установлено, что плодородный слой почвы был снят под линиями электропередач на глубину от 10 до 20 см. Общая площадь снятия составила 7568 кв.м.

В рамках административного расследования  государственным инспектором Управления был проведен отбор проб образцов на агрохимические показатели, определяющие плодородие почв, с земельных участков: двух нарушенных и  одного ненарушенного контрольного. Пробы были направлены в ФГБУ «Ленинградская МВЛ».

В соответствии с заключением лаборатории, на нарушенных земельных участках вследствие снятия плодородного слоя почвы произошло существенное снижение уровня плодородия.

Уменьшение содержания органического вещества привело к снижению возможности почвы удовлетворять потребность сельскохозяйственных культур в питательных веществах, значительно снизило способность почвы обеспечивать урожай сельскохозяйственных культурных растений и нанесло вред почве как объекту окружающей среды.

Нарушенные земельные участки общей площадью 7568 кв.м были выведены из сельскохозяйственного оборота.

За указанные нарушения компания подрядчик была привлечена Управлением к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 30 000 рублей.

25 март 07:34 | : Происшествия

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