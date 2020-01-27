Второй случай заражения коронавирусом в Архангельской области. Комментарии к случившемуся

О подтвержденном диагнозе заражения коронавирусом на территории Поморья сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
Женщина недавно вернулась из поездки по США с признаками простудного заболевания. Тест дал положительные результаты.
Больная изолирована. Сейчас устанавливаются её контакты.
В социальных сетях уже появились идиотские (другого определения редакция не может подобрать) комментарии к произошедшему. Вот лишь два примера:
- Сидела бы больная в своей Америке, а не летела бы на родину заражать родных и знакомы.
- И чего людям дома не сидится, все по миру шастают…
Напомним, первый случай заражения подтвержден в середине недели у архангелогородки, вернувшейся из турпоездки в Италию.
Всего по России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания.