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Второй случай заражения коронавирусом в Архангельской области. Комментарии к случившемуся

О подтвержденном диагнозе заражения коронавирусом на территории Поморья сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.

Женщина недавно вернулась из поездки по США с признаками простудного заболевания.  Тест дал положительные результаты.

Больная изолирована. Сейчас устанавливаются её контакты.

В социальных сетях уже появились идиотские (другого определения редакция не может подобрать) комментарии к произошедшему. Вот лишь два примера:

- Сидела бы больная в своей Америке, а не летела бы на родину заражать родных и знакомы.

- И чего людям дома не сидится, все по миру шастают…

Напомним, первый случай заражения подтвержден в середине недели у архангелогородки, вернувшейся из турпоездки в Италию.

Всего по России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания.

22 март 17:46 | : Происшествия

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