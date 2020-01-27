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Депутат АрхГорДумы о ремонте школы № 51 после прорыва теплотрассы (видео)

Бригада рабочих красит и шлифует стены. Уже скоро внеплановый ремонт в школьной столовой завершится. Она не работает уже месяц, уроки сокращены. Дети учатся в день не более 4 часов. Еду берут с собой из дома. Коммунальное бедствие в 51 школе Архангельска случилось в ночь на первое февраля этого года, когда в городе был сильный мороз. Рядом со зданием  прорвало теплотрассу, затопило подвал. Сильный конденсат поднялся в помещения 1-го и 2-го этажей. В столовую и на кухню — было не зайти.

Татьяна Ларина, директор средней школы № 51:

— В результате столовая пришла в аварийное состояние. С потолка капала вода.

В помещении появился грибок. Пришлось принимать меры по его ликвидации.

Депутат Архангельской городской Думы Иван Воронцов (фракция "Единая Россия"):

— Сумма рассчитана только на косметический ремонт столового помещения, это около 500 тысяч рублей. Деньги удалось найти при содействии депутатов и Главы города Архангельска из муниципального резервного фонда.

Ремонт в столовой обещают закончить в начале марта.

Вторым объектом, вызвавшим интерес депутатов, стал детский сад «Алые паруса» в поселке Затон. Там необходимо устранить предписания надзорных ведомств.

Заведующий детским садом «Алые паруса» Евгения Митькина:

— Согласно предписаний нам необходимо заменить кабель-каналы. Привести в надлежащее состояние системы оповещения людей о пожаре, а также провести ремонт стен и потолка в здании пищеблока.

Кроме того, на территории детского сада необходимо установить три новых веранды. Но чтобы устранить все эти замечания нужны средства.

Депутат Архангельской городской Думы  Сергей Пономарёв (фракция "Единая Россия"):

— У дошкольных и школьных  учреждений много таких предписаний, поэтому депутаты фракции "Единая Россия" инициировали  выделение дополнительных средств в размере 8,5 миллионов рублей эти цели. Городские депутаты будут продолжать работать в этом направлении и дальше.

 

28 февраль 17:24 | : Происшествия

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