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Константин Худяков в суде: Раскаиваюсь в том, о чем узнал от жены

Сегодня будет выбрана мера ограничения свободы для виновника страшного ДТП в центре Архангельска, в котором погибла известная в городе покровительница животных и ее собака.

Напомним, уже на первом заседании Константин Худяков предложил за свою свободу (домашний арест) залог в полмиллиона рублей. Судя по репликам в интернете, общество надеется, что он будет заключен под стражу.

Тем временем, фигурант начал общение с журналистами. Он успел выразить соболезнование семье погибшей, желание «возместить все издержки», а также искреннее раскаяние в содеянном.

При этом он же продолжает настаивать на том, что узнал о трагедии со слов жены, логически никак не вяжется. Наблюдатели ожидают, что защита будет настаивать на версии – дорогое авто угнали неизвестные, а пострадавший в виду праздников припозднился с заявлением об утере имущества. За эту версию говорит и брошенное авто со следами взлома, затертыми следами и вырванными системами слежения.

Напомним, Худяков, как строительный подрядчик, известен участием в громких делах как свидетель со стороны обвинения. В частности, в делах проректора САФУ Дмитрия Таскаева и директора МУП «Горсвет» Романа Захарова. Редакция ИА RUSNORD рассчитывает в ближайшее время пообщаться с обоими и составить свой моральный портрет раскаивающегося Худякова.

28 февраль 12:51 | : Происшествия

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