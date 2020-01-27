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"Проповедник" из Карелии калечил души архангельских детей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего жителя Приморского района Архангельской области - уроженца Республики Карелия в совершении преступлений, предусмотренных  ч.ч.1, 1.1, 2 ст. 282.2 УК РФ (склонение и вовлечение лица в деятельность экстремистской организации, а также организация и участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

По версии следствия, не позднее декабря 2017 года обвиняемый с целью продолжения религиозных идей местной организации, являющейся структурным подразделением религиозной организации, признанной  экстремистской вступившим в законную силу решением  Верховного суда РФ, организовал в нескольких квартирах, расположенных в областном центре и Приморском районе, собрания групп для совершения проповедей и призыва граждан к изучению специальной литературы с целью приискания новых последователей, включая  несовершеннолетних. Обвиняемый, вместе с двумя соучастниками, уголовное преследование которых прекращено в связи с деятельным раскаянием, вовлек несовершеннолетнего сына одного из них в деятельность указанной запрещенной организации, незаконная деятельность которой пресечена при содействии УМВД России по Архангельской области и РУФСБ России по Архангельской области.

В отношении подследственного судом избрана мера пресечения  в виде запрета совершения определенных действий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 февраль 09:51 | : Происшествия

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