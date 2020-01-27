Как семья Ермолиных хотела "обуть" бюджет Архангельской области... да не вышло

В Архангельске полностью возмещён имущественный ущерб, причинённый областному бюджету в результате мошеннической деятельности с субсидиями в сфере предпринимательства.
Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска в отношении 32-летнего Евгения Ермолина и 59-летнего Николая Ермолина, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Напомним, что в 2012 году Ермолины с целью хищения денежных средств, выделяемых на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, представили в министерство экономического развития и конкурентной политики области документы о якобы имеющихся у них намерениях организовать и развивать бизнес.
На основании этих документов злоумышленники получили из областного бюджета 1,5 млн. руб., которые потратили на собственные нужды. Для сокрытия следов они представили в министерство фиктивные отчеты и документы об использовании средств субсидии на заявленные цели.
Согласно апелляционному определению, вынесенному судебной коллегией Архангельского областного суда, в связи с полным возмещением имущественного ущерба в размере 1,5 млн. рублей, судебной коллегией осужденным назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому.