Архангельская область: Вглядитесь в лица этих мошенников

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области совместно с сотрудниками ОМВД России «Котласский» при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержаны два ранее судимых 32-летних местных жителя. Они подозреваются в мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.
По предварительным данным, злоумышленники путем обмана и злоупотребления доверием убедили жителя города Котлас продать принадлежавшую ему квартиру с целью приобретения жилья по более низкой стоимости, а оставшиеся от сделки денежные средства потратить на собственные нужды. Однако после оформления документов потерпевший лишился права собственности на жилое помещение, не получив денежных средств.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий получены сведения о причастности одного из задержанных к совершению иных противоправных действий, в том числе мошенничества в сфере страхования.
В ходе проведенных обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение при расследовании уголовных дел.
Сотрудники полиции полагают, что потерпевших от действий подозреваемых может быть больше. Если мужчинами, изображенными на фотографиях, в отношении вас были совершены противоправные действия или вам известна иная информация, способствующая раскрытию преступлений, просим обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (818) 372 28 22 или 02.