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Депутат из НАО, приторговывавший гашишем, отправляется на нары

Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего депутата Совета муниципального района Ненецкого автономного округа, обвиняемого в сбыте наркотического средства в значительном размере.

 

Согласно апелляционному определению, вынесенному судебной коллегией окружного суда, приговор Нарьян-Марского городского суда в отношении бывшего депутата Совета муниципального района Заполярный район Ненецкого автономного округа оставлен без изменения. Судом ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. 

Судом и следствием установлено, что обвиняемый по месту жительства в городе Нарьян-Маре сбыл наркотическое средство (гашиш) общей массой 4,73 грамма местному жителю за 10 тысяч рублей.

14 февраль 10:30 | : Происшествия

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