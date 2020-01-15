Депутат из НАО, приторговывавший гашишем, отправляется на нары

Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего депутата Совета муниципального района Ненецкого автономного округа, обвиняемого в сбыте наркотического средства в значительном размере.
Согласно апелляционному определению, вынесенному судебной коллегией окружного суда, приговор Нарьян-Марского городского суда в отношении бывшего депутата Совета муниципального района Заполярный район Ненецкого автономного округа оставлен без изменения. Судом ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.
Судом и следствием установлено, что обвиняемый по месту жительства в городе Нарьян-Маре сбыл наркотическое средство (гашиш) общей массой 4,73 грамма местному жителю за 10 тысяч рублей.