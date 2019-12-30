Роль «Святогора» в убийстве детсадовца в Нарьян-Маре

Напомним о случившейся трагедии.
31 октября 2019 года 36-летний житель Нарьян-Мара Денис Поздеев подошел к центральному входу детского сада «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник в нарушение установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь. Мужчина беспрепятственно поднялся на 2 этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время «тихого часа» отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения шеи 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали его до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.
Судя по всему, сам виновник трагедии пройдет курс принудительного лечения в специальном закрытом психиатрическом отделении. На следствии он заявил, что совершить злодейство его заставили потусторонние голоса. Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила – Поздеев действительно страдает душевным расстройством и в тот момент не контролировал свои действия.
За случившееся реально ответит охранник, нажавший кнопку «вход» на пульте (до 6 лет), а так же фирма «Святогор», принимающая на работу таких раздолбаев, у нее аннулируют лицензию.
Интересное совпадение – владельцем «Святогора» является некто Игорь Петунин, а главой ГорСовета Нарьян-Мара в недавнем прошлом была Ольга Петунина.
Неужели только однофамильцы?...