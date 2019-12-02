Раскрыта тайна новодвинского трупа

19 января 2020 года ночью в одной из квартир дома по улице Уборевича в городе Новодвинске женщина обнаружила тело 52-летнего сожителя со следами побоев. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что смерть мужчины наступила в результате колотой раны возле подмышечной области, сопровождавшейся массивной кровопотерей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 36-летний знакомый потерпевшего.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что 14 января 2020 года вместе с другом пришли в квартиру, где жила их знакомая, но ее сожитель их не пустил, оскорбил и угрожал расправой. Затем они встретились в гостях с указанной женщиной, употребляли спиртные напитки, и она пригласила их к себе в гости. Придя к ней домой и застав там сожителя, припомнив, что тот не пустил их в дом, подозреваемый нанес ему несколько ударов руками и ударил один раз ножом, после чего они закрыли квартиру и ушли. Спустя 5 дней женщина решила вернуться домой, где обнаружила тело сожителя.
Установлено, что она позвонила в полицию, но от прибывших сотрудников правоохранительных органов утаила, что ей известны обстоятельства получения травм потерпевшим. Вместе с тем, следователю территориального следственного отдела Следственного управления совместно с сотрудниками ОМВД России «Приморский» удалось раскрыть это преступление.