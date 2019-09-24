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Северодвинск: "Болотный" убица сознался в содеянном

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 57-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Напомним, что 1 июня 2019 года вечером в болоте в районе «Воинского мемориала» на острове Ягры в городе Северодвинске обнаружено тело 32-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, который разыскивался как без вести пропавший.

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, установлена причастность к совершению убийства 57-летнего знакомого потерпевшего, которой после совершения преступления скрылся от органов следствия.

Несмотря на уничтожение им следов преступления, благодаря применению новейшей криминалистической техники, результатам экспертиз и правильно выбранной тактики допросов, следователем собрана доказательственная база, под тяжестью которой подследственный дал признательные показания.

В ходе допроса он признал свою вину и пояснил следователю, что 9 мая 2019 года вместе с потерпевшим у общего знакомого в квартире по улице Мира в городе Северодвинске употреблял спиртные напитки. Он пожаловался потерпевшему, что у него с супругой возникли трудности в отношениях, а тот стал ее оскорблять. Грубые слова потерпевшего в адрес супруги его очень задели, поэтому он ударил того кухонным ножом в область сердца. Испугавшись своих действий, сокрыв следы преступления в квартире, он на  своем автомобиле вывез тело убитого на остров Ягры, привязал к нему кусок арматуры и утопил в водоеме.

В отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

06 декабрь 08:56 | : Происшествия

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