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Онега: Страшная тайна мусорного контейнера

В ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения 34-летней жительницы Онежского района,  фрагменты ее тела обнаружены 1 декабря 2019 года в мусорном контейнере на территории частного дома в городе Онега. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по Онежскому району, установлена причастность к совершению убийства ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 40-летнего сожителя потерпевшей.

В ходе допроса подследственный частично признал свою вину и пояснил следователю, что в ночь на 30 ноября 2019 года в ходе совместного употребления спиртных напитков между ним и сожительницей произошла ссора, так как она отказалась пояснить, где отсутствовала на протяжении нескольких дней. В порыве ревности он ударил ее руками по голове. Через некоторое время обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни.

Следствием установлено, что желая избавиться от тела, он обратился к двум друзьям, которые помогли нанять автомобиль-грузоперевозчик и с его помощью привезти мусорный металлический контейнер на территорию частного дома. Подозреваемый поместил убитую в контейнер, обложил дровами и поджег.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу,  назначены необходимые экспертизы.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям двоих ранее привлекавшихся к уголовной ответственности знакомых подозреваемого, которые помогли ему избавиться от тела.

02 декабрь 11:05 | : Происшествия

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