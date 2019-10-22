Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Космические разборки: дама из Мирного чуть не уконтропупила своего кавалера

 Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнеей жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что 22 февраля 2019 года вечером по месту жительства в городе Мирный обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанесла удар кухонным ножом в область шеи сожителю. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

Обвиняемая признала свою вину и  пояснила следователю, что конфликт произошел из-за того, что сожитель не хотел разводиться с супругой и уходил от этого разговора. После того, как он ушел спать, она подошла к дивану и ударила его ножом. В содеянном раскаивается, с сожителем примирилась.

В ходе судебного заседания потерпевший подтвердил слова обвиняемой и пояснил, что они примирились, поэтому не желает ее привлекать к уголовной ответственности.

         Приговором Мирнинского городского суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

 

19 ноябрь 08:51 | : Происшествия

Главные новости


Юрий Шевелев: «Насильно полюбить государство не получится». Телефонный разговор на тему общественного договора
Почему я не хочу в поезд, идущий в СССР. Взгляд инвалида
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2019 (162)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20