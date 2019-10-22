Космические разборки: дама из Мирного чуть не уконтропупила своего кавалера

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнеей жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Установлено, что 22 февраля 2019 года вечером по месту жительства в городе Мирный обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанесла удар кухонным ножом в область шеи сожителю. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.
Обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что конфликт произошел из-за того, что сожитель не хотел разводиться с супругой и уходил от этого разговора. После того, как он ушел спать, она подошла к дивану и ударила его ножом. В содеянном раскаивается, с сожителем примирилась.
В ходе судебного заседания потерпевший подтвердил слова обвиняемой и пояснил, что они примирились, поэтому не желает ее привлекать к уголовной ответственности.
Приговором Мирнинского городского суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.