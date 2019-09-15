Волки не боятся радиации, но и они под контролем. Новости из Неноксы

В Нёнокский территориальный отдел администрации Северодвинска поступила одно письменное и три устных обращения от жителей села о появлении волков в окрестностях населенного пункта.
Исполняющая обязанности начальника территориального отдела Татьяна Рюмина сообщила, что передала их специалистам отдела охотничьего контроля регионального управления лесничествами.
- Мы попросили провести рейд или выездное мероприятие по отстрелу хищников, - отметила она.
Ответом стала информация о том, что в районе села Нёнокса сформирована группа в составе двух опытных охотников, которые ведут мониторинг ситуации и контролируют посещение населённого пункта серыми хищниками.
Напомним, что ранее ничем не примечательный поселок стал в одночасье печально и всемирно знаменит после взрыва на военном полигоне 8 августа этого года. Все подсознательно ждут от него радиационной опасности… а тут еще и волки.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)