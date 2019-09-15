Архангельская область взяла курс на толерантность

С 26 октября по 4 ноября на территории Архангельской области в рамках оперативно-профилактической акции «Нет ненависти и вражде» сотрудниками органов внутренних дел организован ряд мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии.
Вместе с сотрудниками органов внутренних дел к важной профилактической работе подключились представители системы образования и здравоохранения, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и социальной защиты населения, ветеранских организаций и Общественных советов при территориальных органах внутренних дел Архангельской области на районном уровне.
С администрациями и педагогами общеобразовательных учреждений проведены рабочие встречи, на которых доведена информация о деятельности полиции по недопущению проявлений экстремизма и совершения преступлений террористического характера в нашем регионе.
Представитель Центра противодействия экстремизму регионального УМВД принял участие в проведении оперативного совещания в УФСИН России по Архангельской области, в рамках которого провел лекционное занятие по теме «Административная и уголовно-правовая ответственность за проявления экстремизма и терроризма». На совещании поднимались вопросы организации совместных мероприятий по недопущению распространения идеологии терроризма в местах лишения свободы.
В рамках акции состоялось около ста тематических лекций, бесед и «круглых столов», направленных на профилактику экстремизма, формирование негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, а также патриотическое воспитание, участниками которых стали свыше 2300 учащихся, педагогов, родителей, представителей городских и районных администраций.
Так, в ряде школ областного центра полицейские рассказали ученикам о правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов и захвате в заложники, показав видеофильм на данную тематику.
В нескольких районах для школьников организованы экскурсии в подразделения органов внутренних дел, для ребят проведены правовые игры, в ходе которых в доступной форме с детьми обсуждались вопросы толерантности и недопущения экстремистских проявлений. Так, игра «Страна безопасности» прошла в Коряжме для воспитанников детского дома. В конкурсе «Правовой стенд глазами ребенка» приняли участие подростки из «Яренского детского дома».
Большое внимание уделялось организации мероприятий патриотической направленности. Ученики школы № 3 города Няндома встретились с юнармейцами патриотического клуба. На базе школы № 2 города Каргополя состоялся районный фестиваль агитбригад объединений правоохранительной направленности «Мы будущие защитники Отечества» среди общеобразовательных организаций района, объединивший учащихся девяти школ и представителей всех органов системы профилактики.
В Лешуконском районе прошли товарищеские встречи по волейболу, теннису и футболу среди команд сотрудников полиции, родителей, учащихся и педагогов образовательной организации.