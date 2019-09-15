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13 лет в бегах. Интерпол доставил в Архангельск коряжемского убийцу

В Архангельск доставлен обвиняемый в убийстве, совершенном 13 лет назад на территории города Коряжма. Мужчина 1983 года рождения находился в международном розыске. Задержали его в аэропорту иностранного государства. При содействии НЦБ Интерпола МВД России и группы НЦБ Интерпола УМВД России по Архангельской области проведена процедура экстрадиции на территорию Российской Федерации обвиняемого в особо тяжком преступлении.

Установлено, что в 2006 году жительница Коряжмы обратилась к знакомому с просьбой за денежной вознаграждение устранить ее сожителя, который применяет к ней физическую силу и угрожает расправой.

Как следует из материалов уголовного дела, 14 сентября 2006 года подозреваемый, реализуя преступный умысел, вместе с потерпевшим и их общим знакомым на автомобиле выехали из города Котласа в Коряжму с целью приобретения фруктов для уличной торговли. По пути под надуманным предлогом обвиняемый заманил попутчика в лесной массив, где убил мужчину. Затем попросил их общего знакомого принести из автомобиля лопату, чтобы выкопать яму и сокрыть следы преступления. Однако им помешал грибник, который спугнул злоумышленников.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции по городу Коряжме ОМВД России «Котласский» совместно с коллегами из группы НЦБ Интерпола УМВД России по Архангельской области установили, что разыскиваемый выехал за пределы Российской Федерации, используя паспорт гражданина иностранного государства, сменил фамилию и другие персональные данные. Однако это не помогло злоумышленнику уйти от ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается. Оно находится в производстве Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Санкцией части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство» предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

07 ноябрь 10:56 | : Происшествия

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