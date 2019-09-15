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Не будь лохом! В Устьянском районе «целительница» вместо порчи снимала… деньги

Сотрудниками ОМВД России по Устьянскому району возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Накануне полицию с заявлением обратилась 50-летняя местная жительница. Со слов потерпевшей, в октябре 2019 года в одной из популярных социальных сетей ей пришло сообщение с неизвестного аккаунта, якобы принадлежащего внучке известной ясновидящей целительницы. В ходе переписки женщине сообщили, что на нее наложена порча. Для снятия сглаза необходимо провести обряд, в частности "очистить" все имеющиеся денежные средства.


Женщина поверила незнакомке и в течение недели перевела на различные номера телефонов и интернет-кошельков порядка 250 тысяч рублей. Примечательно, что лже-целительница просила уничтожать все чеки о переводах и очищать историю переписки в социальной сети, аргументируя это тем, что по другому обряд может не сработать. После того, как денежные средства у потерпевшей закончились, виртуальная собеседница перестала выходить на связь и отвечать на сообщения. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.


В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть бдительными, критично относиться к информации, поступающей в сети Интернет. Чаще общаться с пожилыми родственниками, рассказывать о существующих видах мошеннических действий и способах защиты от них. Подробную информацию можно получить в памятке УМВД России по Архангельской области.  


06 ноябрь 17:06 | : Происшествия

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