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Убийство ребенка в Нарьян-Маре: как это было

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 36-летнему неработающему жителю города Нарьян-Мара предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По версии следствия, 31 октября 2019 года около 13 часов 30 минут обвиняемый подошел к центральному входу в детский сад ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка- детский сад «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник ООО ОП «Святогоръ» дистанционно, не выходя из комнаты охраны,  открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников.  Обвиняемый поднялся на 2 этаж и прошел в спальную группу, где во время тихого часа отдыхали дети. Один из воспитателей попыталась преградить  ему пусть в спальню, но обвиняемый ее оттолкнул и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, няня группы привела охранника, сотрудник детского сада  по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельное ножевое ранение шеи 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали вышеуказанные лица и удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.  После задержания подследственный говорил про сатану и жертвоприношение. В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки. Утром почувствовал себя плохо, выпил бутылку настойки валерьянки. После этого услышал голоса и пошел в детский сад, последующие события помнит отрывочно.  

В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная  психолого-психиатрическая экспертиза. Предварительно установлено, что обвиняемый не судим, ранее находился под наблюдением врача психиатра-нарколога в связи с зависимостью от алкоголя. Проживал один. По месту жительства характеризуется посредственно, молчалив, скрытен, ни с кем не общался.

Также предъявлено обвинение сотруднику частного охранного предприятия ООО ОП «Святогоръ» в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека). Охранник свою вину признал частично.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого в убийстве ребенка и охранника детского сада меру пресечения в виде заключения под стражу.

 

Возбуждено и расследуются уголовное дело по факту халатности должностных лиц ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка-детский сад «Сказка», не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека).

05 ноябрь 11:07 | : Происшествия

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