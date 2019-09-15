Полиция Архангельска просит помочь обезвредить молодую мошенницу

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по городу Архангельску устанавливается личность девушки, возможно причастной к совершению хищения денежных средств с банковской карты.
Приметы разыскиваемой: на вид 20 лет, рост около 165 сантиметров.
Была одета: пуховик черного цвета с капюшоном, синие джинсы, темные ботинки, шарф розового цвета, на голове – красный капюшон, носит очки.
Всех, кто узнал данную девушку, просим сообщить информацию по телефонам: 8-952-301-51-48, 8 (8182) 63-22-32 или 68-32-27. Конфиденциальность гарантируется.