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Полиция Архангельска просит помочь обезвредить молодую мошенницу

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по городу Архангельску устанавливается личность девушки, возможно причастной к совершению хищения денежных средств с банковской карты.

Приметы разыскиваемой: на вид 20 лет, рост около 165 сантиметров.

Была одета: пуховик черного цвета с капюшоном, синие джинсы, темные ботинки, шарф розового цвета, на голове – красный капюшон, носит очки.  

Всех, кто узнал данную девушку, просим сообщить информацию по телефонам: 8-952-301-51-48, 8 (8182) 63-22-32 или 68-32-27. Конфиденциальность гарантируется.

 

29 октябрь 11:22 | : Происшествия

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