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Архангельск: Пьяный поганец чуть не задушил старушку-мать

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 41-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия,  8 августа 2019 года по месту жительства по улице 40-летия Великой Победы в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни при помощи веревки, накинутой на шею, душил 66-летнюю мать пока та не потеряла сознание. Полагая, что потерпевшая мертва, покинул место преступления.  Благодаря тому, что потерпевшую обнаружили посторонние лица и вызвали скорую медицинскую помощь, пенсионерка осталась жива.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.

Подозреваемый скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Сотрудники полиции установили его местонахождение и произвели задержание. В ходе допроса он пояснил следователю, что ранее с матерью постоянно происходили конфликты на бытовой почве, так как она высказывала ему претензии, что он не работает и часто употребляет спиртное. В порыве гнева он решил ее задушить. В содеянном раскаивается.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

24 октябрь 08:57 | : Происшествия

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