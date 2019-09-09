Архангельск: Пьяный поганец чуть не задушил старушку-мать

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 41-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 8 августа 2019 года по месту жительства по улице 40-летия Великой Победы в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни при помощи веревки, накинутой на шею, душил 66-летнюю мать пока та не потеряла сознание. Полагая, что потерпевшая мертва, покинул место преступления. Благодаря тому, что потерпевшую обнаружили посторонние лица и вызвали скорую медицинскую помощь, пенсионерка осталась жива.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.
Подозреваемый скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Сотрудники полиции установили его местонахождение и произвели задержание. В ходе допроса он пояснил следователю, что ранее с матерью постоянно происходили конфликты на бытовой почве, так как она высказывала ему претензии, что он не работает и часто употребляет спиртное. В порыве гнева он решил ее задушить. В содеянном раскаивается.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.