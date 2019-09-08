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Бить или не бить. В Северодвинске инцидент с разгеванным папашей на детской площадке дошел до суда

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 41-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья). 

Напомним, что после появления в социальной сети в группе «Северодвинск life» видеоролика от подписчицы о том, что у ТЦ «Сити» в городе Северодвинске мужчина, оказавшийся бывшим полицейским, швырнул на землю мальчика, который наехал на велосипеде на маленького ребенка, в связи с общественным резонансом, уголовное дело, возбужденное по данному факту органами полиции по ст. 116 УК РФ (побои), передано для производства предварительного следствия в региональные  следственные органы Следственного комитета РФ. 

Следствием установлено, что 16 июля 2019 года вечером на детской игровой площадке, расположенной рядом с торговым центром в городе Северодвинске, обвиняемый схватил руками за тело 10-летнего мальчика, наехавшего на велосипеде на его малолетнего сына,   поднял и бросил вниз. Мальчик упал и ударился головой и телом о резиновое покрытие детской игровой площадки. В результате указанных действий ребенку причинена физическая боль и тупая закрытая травма головы (сотрясение головного мозга легкой степени). 

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично. Также он пояснил следователю, что умысла на причинение мальчику каких-либо телесных повреждений не имел.  

Между тем, в социальных сетях разгорелся горячий спор на тему - имеет ли отец сбитого велосипедистом ребенка на проявление своих чувств. У северодвинца немало защитников... 

17 октябрь 09:38 | : Происшествия

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