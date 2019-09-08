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В Архангельской области усилилась «чернобыльская фобия»

К такому выводу пришли психологи, комментирующие Национальный индекс тревожностей.

 В Архангельской области лидирует фобия радиационного загрязнения (или от нас скрывают правду). В основе формирования фобии лежит несколько инфоповодов. Во-первых, взрыв на военном полигоне «Нёнокса» вблизи Северодвинска (8 августа 2019 года), в результате которого погибли несколько сотрудников «Росатома» и Минобороны. Отсутствие официальной подробной информации об этом ЧП породило различные слухи и догадки, например, о том, что власти скрывают реальные масштабы радиоактивного заражения и на самом деле число пострадавших исчисляется десятками или даже сотнями человек.

Во-вторых, пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (1 июля 2019 года), в результате которого погибли 14 моряков-подводников. Замалчивание подробностей аварии привело к появлению различных версий, в том числе о том, что в результате аварии мог пострадать атомный реактор, могла произойти утечка радиоактивных веществ. В сети также возникли слухи, что погибших хоронили в свинцовых гробах.

В других, более благополучных регионах, жители больше всего боятся нападения… медведей. Что ж, им можно только позавидовать… когда еще мишка из леса доберется к вам на 10-й этаж при сломанном лифте.

16 октябрь 12:31 | : Происшествия

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