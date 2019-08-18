Архангельск: Пьяному телефон не игрушка - как Никита "Оскар" взрывал

Вступил в законную силу приговор в отношении 46-летнего неработающего жителя Архангельской области - Никиты Кокорина, который ранним утром 31 марта 2019 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в ГБУ Архангельской области «Служба спасения им. И.А. Поливаного» заведомо ложные сведения о заложенном взрывном устройстве в баре «Оскар», расположенном в д.260 по пр. Ленинградский в г. Архангельске.
В результате противоправных действий Кокорина от нормального ритма работы были отвлечены силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях. По результатам обследования помещения кафе взрывное устройство обнаружено не было. Злоумышленник был установлен в тот же день.
В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый признал свою вину полностью.
При назначении наказания суд учёл в качестве отягчающего обстоятельства тот факт, что Кокорин совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на три года.