Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Умри, постылый! В Котласе схвачена "черная вдова"

28 сентября 2019 года ночью в карете скорой медицинской помощи скончался 32-летний мужчина, которого  госпитализировали из квартиры по месту жительства с ножевым ранением брюшной полости. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении  преступления задержана 41-летняя супруга потерпевшего.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса она пояснила следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков  супруг ей рассказал, что у него была другая любимая женщина, которая порвала с ним отношения. Якобы супруг сказал, что не может так больше жить и попросил убить его ножом, что она и сделала.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

01 октябрь 11:41 | : Происшествия

Главные новости


За всё отвечает Президент? Что на самом деле происходит в Сольвычегодске (паралич местной власти)
Почему вымерзает Сольвычегодск? Взгляд извне
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (15)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20