Умри, постылый! В Котласе схвачена "черная вдова"

28 сентября 2019 года ночью в карете скорой медицинской помощи скончался 32-летний мужчина, которого госпитализировали из квартиры по месту жительства с ножевым ранением брюшной полости. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении преступления задержана 41-летняя супруга потерпевшего.
От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса она пояснила следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков супруг ей рассказал, что у него была другая любимая женщина, которая порвала с ним отношения. Якобы супруг сказал, что не может так больше жить и попросил убить его ножом, что она и сделала.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.