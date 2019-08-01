Ударь в «Набат»! В аэропорту «Архангельск опять кто-то захватил Боинг

Оперативным штабом в Архангелькой области 18 сентября 2019 года проведен очередной этап плановых антитеррористических учений «Набат» по ликвидации последствий теракта на объекте воздушного транспорта.
По сценарию учений, группа условных террористов захватила пассажирский самолёт «Боинг 737» и, удерживая заложников, выдвинула требование политического и экономического характера.
Силами спецслужб и правоохранительных органов приняты меры по нейтрализации условных террористов и обеспечению безопасности населения, находящегося в районе проведения контртеррористической операции. Организована работа оперативного штаба в Архангельской области – руководителей силовых ведомств и органов власти.
В ходе получения различных вводных задач территориальными органами федеральных органов исполнительной власти региона отработаны вопросы блокирования, оцепления объекта террористической угрозы, проведения эвакуационных, аварийно-спасательных и оперативно-розыскных мероприятий.
Основной целью учений являлось совершенствование способов организации взаимодействия оперативного штаба с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти и их подразделениями, органами местного самоуправления и другими заинтересованными ведомствами при пресечении теракта на объекте воздушного транспорта, минимизации и ликвидации его последствий.
В мероприятиях были задействованы силы и средства подразделений региональных УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, Управления Росгвардии, а также представители правительства Архангельской области и администрации аэропорта «Архангельск».
На заседании оперативного штаба проведён анализ действий привлекаемых в рамках учений сил и средств, а также выработаны меры по совершенствованию их готовности к практическому применению. Цели и задачи, поставленные перед участниками учений, достигнуты и оцениваются положительно.