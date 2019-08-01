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В Северодвинске давят прямо на пешеходном переходе

Сегодня около 08.30 в полицию поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 1 километре автодороги «подъезд к городу Северодвинску». По предварительным данным, 30-летний мужчина, управляя автомобилем Лада-2110, допустил наезд на женщину и двух несовершеннолетних детей, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия они получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинские учреждения областного центра.

Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

 

16 сентябрь 14:29 | : Происшествия

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