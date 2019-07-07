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Таинственное убийство в Васьково раскрыто

22 августа 2019 года днем в лесополосе в поселке Васьково Приморского района обнаружено тело 65-летнего местного жителя с травмой головы и признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками органов внутренних дел, по подозрению в совершении убийства задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 46-летний  житель поселка Васьково.

Подозреваемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что недалеко от поселка он встретил потерпевшего, который сделал ему замечание из-за состояния алкогольного опьянения и толкнул его. В порыве гнева он нанес потерпевшему несколько ударов руками и ушел. Факт применения подручных предметов для нанесения ударов подследственный отрицает.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу,  назначены необходимые экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу

12 сентябрь 11:30 | : Происшествия

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