Полиция Архангельска ищет истребителя урн

Сегодня в полицию Архангельска поступила информация о повреждении недавно установленных урн для мусора на отремонтированном участке проспекта Ленинградский.
Система «Безопасный город» зафиксировала момент повреждения конструкций неизвестным молодым человеком. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его личность и местонахождение.
Если у вас есть информация, которая может помочь полиции в скорейшем обнаружении злоумышленника, просьба обратиться по телефонам 63-21-50, 63-20-91. Конфиденциальность гарантируется.