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Полиция Архангельска ищет истребителя урн

Сегодня в полицию Архангельска поступила информация о повреждении недавно установленных урн для мусора на отремонтированном участке проспекта Ленинградский. 

Система «Безопасный город» зафиксировала момент повреждения конструкций неизвестным молодым человеком. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его личность и местонахождение. 

Если у вас есть информация, которая может помочь полиции в скорейшем обнаружении злоумышленника, просьба обратиться по телефонам 63-21-50, 63-20-91. Конфиденциальность гарантируется.

  

09 сентябрь 18:04 | : Происшествия

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