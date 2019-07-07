Ох уж эти детки! Полиция Архангельской области усиленного готовится к Дню знаний

2 сентября 2019 года в 336 образовательных организациях нашей области пройдут торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года. В них примут участие более 125 тысяч школьников.
Обеспечивать правопорядок и общественную безопасность в регионе в День знаний будут более 650 сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители общественных объединений правоохранительной направленности и казачества.
В один из самых значимых для учеников и их родителей праздник полицейские будут охранять порядок в школах, присутствуя на торжественных мероприятиях, а также вблизи учебных заведений. На пешеходных переходах рядом со школами будут дежурить инспекторы ГИБДД.
За сутки до начала торжественных мероприятий и до их окончания общеобразовательные объекты образования будут взяты под круглосуточную охрану полиции.
Кроме того, принимаются дополнительные меры по восстановлению у учащихся общеобразовательных учреждений навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах после летнего отдыха, адаптации их к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы, а также выявлению несовершеннолетних, не имеющих возможности приступить к обучению и взаимодействию с органами и учреждениями системы профилактики по вовлечению указанных детей в учебный процесс. С ними стражами порядка на территории региона будет проведен ряд специальных профилактических мероприятий.
Полицейские просят граждан проявлять бдительность во время подготовки и проведения массовых мероприятий. Напоминаем, что в Архангельской области работают круглосуточные «телефоны доверия» регионального УМВД – (8182) 216-555 и РУФСБ области – (8182) 218-387, позвонив по которым, Вы можете сообщить информацию о готовящихся или уже совершенных преступлениях.
Напомним, в честь Дня знаний в магазинах Архангельской области объявлен «день, свободный от алкоголя»… специально для безалаберных школяров, не успевших закупиться заранее.