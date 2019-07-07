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Чисто Голливуд! В Коми задержали плесецкого беглеца

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  
ранее судимому за преступления против личности и собственности 31- летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере).

Напомним, что органами предварительного следствия было возбуждено уголовное дело в отношении 3-х жителей Плесецкого района, подозреваемых в похищении человека с целью завладения его квартирой. Один из подследственных скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. Двое его соучастников предстали перед судом и были осуждены к реальному лишению свободы за вымогательство.

В текущем году сотрудникам полиции удалось установить местонахождение разыскиваемого, который на протяжении двух лет скрывался под другим именем в одном из населённых пунктов Республики Коми.

Установлено, что обвиняемые решили завладеть квартирой 20-летнего потерпевшего, с которым познакомились в баре и употребляли спиртные напитки. 3 марта 2017 года по месту жительства одного из обвиняемых в п. Плесецк они напали на потерпевшего и силой удерживали его в квартире. Затем в ночь на 4 марта 2017 года вывели пострадавшего из жилища и под угрозой применения предмета похожего на пистолет на автомобиле привезли к нему домой в п. Березник Виноградовского района, чтобы он передал им документы на квартиру и выписался из нее.  Не найдя правоустанавливающих документов, обвиняемые забрали у потерпевшего паспорт и перевезли  его обратно в поселок Плесецк. Утром 5 марта 2017 года потерпевшему удалось найти ключи от квартиры и покинуть ее.

В ходе допроса разысканный обвиняемый признал свою вину.

Приговором Плесецкого районного суда ему с учетом рецидива преступлений назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

(кадр из фильма "Беглец", США)

30 август 09:23 | : Происшествия

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