В Плесецком районе обезвредили маньяка подпольных азартных игр

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела по обвинению четырех участников организованной преступной группы в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», совершенные организованной группой), установлено, что один из них после возбуждения уголовного дела продолжил заниматься противоправной деятельностью совместно со своей сожительницей.
Напомним, что в конце ноября 2018 года благодаря совместной работе сотрудников Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО, РУФСБ России по Архангельской области и ОМВД России по Плесецкому району, при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Архангельской области, пресечена противозаконная деятельность обвиняемых, которые с 2017 незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в арендованных помещениях, расположенных в различных населенных пунктах Плесецкого района.
Несмотря на то, что в ходе следствия было изъято игровое оборудование, один из обвиняемых вместе с сожительницей в период с марта 2019 года по 12 августа 2019 года вновь незаконно организовал и проводил азартные игры в игровом зале, расположенном в поселке Конево Плесецкого района. Своими действиями он вновь совершил аналогичное преступление и нарушил меру пресечения в виде запрета определённых действий.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также всех лиц, причастных к незаконной игорной деятельности.
В ходе допроса организатор незаконной игорной деятельности свою вину не признал.
(кадр из к/ф "Катала")