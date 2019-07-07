Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иностранные туристы начали отказываться от поездок в Мурманскую и Архангельскую области

Иностранные туристы отказываются от поездки в Мурманск из-за взрыва во время испытаний ракеты, который произошел неделю назад под Северодвинском. Об этом порталу TourDom.ru рассказал заместитель генерального директора мурманского туроператора «Тари-Тур» Игорь Кузьмин. Об этом сообщает портал «Отдых в России».

По его словам, из-за того, что в СМИ распространилась информация о возможности радиационного излучения, уже около двух десятков зарубежных путешественников аннулировали туры на Север: «Клиенты испугались радиации и отказались ехать. Мы показали им документы, подтверждающие, что никакого излучения там нет, но они заявили, что готовы даже потерять деньги, но не рисковать». Топ-менеджер туроператора добавил, что у большинства зарубежных гостей Мурманск всё же продолжает пользоваться стабильным спросом.

Случаи разовых отмен туров в Архангельскую и Мурманскую области порталу TourDom.ru подтвердили в мурманской турфирме V-leto.ru. «Мы присылаем туристам показания счетчика Гейгера, которые доказывают: никакой опасности нет. Но некоторые всё равно предпочитают аннулировать тур», – сообщили там.

На прошлой неделе под Северодвинском произошел взрыв во время военных испытаний. Взорвалась ракета. Российские СМИ, не получившие вовремя информации от Минобороны, стали писать про возможное радиационное излучение.

 

20 август 07:30 | : Происшествия

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (162)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20