Иностранные туристы начали отказываться от поездок в Мурманскую и Архангельскую области

Иностранные туристы отказываются от поездки в Мурманск из-за взрыва во время испытаний ракеты, который произошел неделю назад под Северодвинском. Об этом порталу TourDom.ru рассказал заместитель генерального директора мурманского туроператора «Тари-Тур» Игорь Кузьмин. Об этом сообщает портал «Отдых в России».
По его словам, из-за того, что в СМИ распространилась информация о возможности радиационного излучения, уже около двух десятков зарубежных путешественников аннулировали туры на Север: «Клиенты испугались радиации и отказались ехать. Мы показали им документы, подтверждающие, что никакого излучения там нет, но они заявили, что готовы даже потерять деньги, но не рисковать». Топ-менеджер туроператора добавил, что у большинства зарубежных гостей Мурманск всё же продолжает пользоваться стабильным спросом.
Случаи разовых отмен туров в Архангельскую и Мурманскую области порталу TourDom.ru подтвердили в мурманской турфирме V-leto.ru. «Мы присылаем туристам показания счетчика Гейгера, которые доказывают: никакой опасности нет. Но некоторые всё равно предпочитают аннулировать тур», – сообщили там.
На прошлой неделе под Северодвинском произошел взрыв во время военных испытаний. Взорвалась ракета. Российские СМИ, не получившие вовремя информации от Минобороны, стали писать про возможное радиационное излучение.