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Герои будней. В Архангельске бойцы Росгвардии задержали злодея, умыкнувшего телевизор

Накануне вечером во время следования по маршруту патрулирования в Исакогорском округе Архангельска на улице Аллейная экипажем вневедомственной охраны Росгвардии был выявлен и задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж»).


 

По имеющейся информации его подозревают в незаконном проникновении в жилище вначале июля 2019 года и хищении телевизора. Длительное время гражданин скрывался от следствия.


 

Предполагаемого злоумышленника передали сотрудникам полиции. В случае установления вины ему может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.


17 август 12:42 | : Происшествия

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