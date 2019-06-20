Герои будней. В Архангельске бойцы Росгвардии задержали злодея, умыкнувшего телевизор

Накануне вечером во время следования по маршруту патрулирования в Исакогорском округе Архангельска на улице Аллейная экипажем вневедомственной охраны Росгвардии был выявлен и задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж»).
По имеющейся информации его подозревают в незаконном проникновении в жилище вначале июля 2019 года и хищении телевизора. Длительное время гражданин скрывался от следствия.
Предполагаемого злоумышленника передали сотрудникам полиции. В случае установления вины ему может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.