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В Архангельске накрыли банду мошенников (видео)

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и действующего судебных приставов- исполнителей ОСП по Соломбальскому округу г. Архангельска УФССП России по Архангельской области и четырёх их знакомых. Указанные лица в зависимости от роли и степени участия каждого, подозреваются  в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере) и  ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).

По версии следствия, в период с 2015 по 2019 год приставы в составе преступной группы, используя своё служебное положение и обладая информацией о наличии денежных средств на счетах физических лиц, организовали мошенническую схему хищения денежных средств граждан путём обмана и фальсификации доказательств по гражданским делам.

Так, между должностными лицами и соучастниками преступления, якобы выступавших займодавцами, от имени потерпевших заключались фиктивные договоры займов. После  этого приставами в адрес мировых судей направлялись  сфальсифицированные доказательства, как обоснование заявлений о вынесении судебных приказов на взыскание задолженности по фиктивным договорам займов. В результате на основании судебных приказов со счетов физических лиц были похищены денежные средства в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, при содействии прокуратуры города Архангельска и  ОСБ УФССП России по Архангельской области и НАО. Подозреваемые задержаны при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела.

15 август 15:28 | : Происшествия

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