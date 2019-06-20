В Архангельске накрыли банду мошенников (видео)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и действующего судебных приставов- исполнителей ОСП по Соломбальскому округу г. Архангельска УФССП России по Архангельской области и четырёх их знакомых. Указанные лица в зависимости от роли и степени участия каждого, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере) и ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).
По версии следствия, в период с 2015 по 2019 год приставы в составе преступной группы, используя своё служебное положение и обладая информацией о наличии денежных средств на счетах физических лиц, организовали мошенническую схему хищения денежных средств граждан путём обмана и фальсификации доказательств по гражданским делам.
Так, между должностными лицами и соучастниками преступления, якобы выступавших займодавцами, от имени потерпевших заключались фиктивные договоры займов. После этого приставами в адрес мировых судей направлялись сфальсифицированные доказательства, как обоснование заявлений о вынесении судебных приказов на взыскание задолженности по фиктивным договорам займов. В результате на основании судебных приказов со счетов физических лиц были похищены денежные средства в крупном размере.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, при содействии прокуратуры города Архангельска и ОСБ УФССП России по Архангельской области и НАО. Подозреваемые задержаны при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела.