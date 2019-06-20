Архангельск: Бутлегер Абрамов начал отбывать свой условный срок

В Архангельске вступил в законную силу приговор суда в отношении 50-летнего Александра Абрамова, признанного виновным в приобретении, хранении и перевозке немаркированной алкогольной продукции, а также в незаконном обороте этилового спирта.
Наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год со штрафом в размере 2 000 000 рублей, назначенное приговором Соломбальского районного суда г. Архангельска Александру Абрамову оставлено Архангельским областным судом без изменений.
Местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции, а именно закупка, хранение и перевозка этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере).
Напомним, Абрамов с декабря 2017 г. по январь 2018 г. с целью дальнейшего сбыта приобрел в г. Воронеже у неустановленного лица немаркированную алкогольную продукцию объёмом более 20 тысяч бутылок с различными наименованиями на этикетках, в том числе «Водка Ивушка», «Водка Арбатская Элитная», «Водка Родник Сибири», «Водка Беленькая», «Водка Финляндия», «Виски Джек Дэниелс», «Коньяк Хеннесси», «Водка Пять озер», «Водка Путинка Вездеход», «Текила Ольмека Белая Классико», «Коньяк 5 Звезд». Кроме того, Абрамов приобрёл 8 540 литров этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Общая стоимость указанной алкогольной продукции составила более 3,6 млн. рублей.
Солидный запас немаркированной продукции злоумышленник на грузовом автомобиле перевез в свой дачный дом на ул. Мостовая в г. Архангельске, где в январе 2018 г. был задержан сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.
P.S. Тем временем наблюдатели с грустью отмечают – какой мелочевкой приходится теперь заниматься доблестным правнукам Дзержинского…
(на фото: ты помнишь, как все начиналось?)